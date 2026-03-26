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El piloto de Comodoro Rivadavia Renzo Blotta cuenta en su historial con dos victorias en el autódromo rosarino adonde el Turismo Nacional correrá su próxima fecha el 5 de abril, por lo que junto a Rafael “Tavo” Verna son los dos únicos pilotos de la especialidad que suman doble victoria.

Renzo Blotta logró ganar por primera vez en la Clase 2 el 27 de noviembre de 2022 en Rosario, y suma su última victoria en el mismo escenario el 12 de octubre de 2025, mientras que el veterano Rafael “Tavo” Verna ganó también en dos oportunidades el 18 de julio de 1993 y el 3 de julio de 1994, mientras que Miguel Ciaurro ganó por primera vez el 29 de agosto de 2021 en el trazado rosarino y lo propio hizo el santiagueño Fernando Ayala también por única vez

Fueron una docena los pilotos que sumaron victorias del TN en dicho lugar, pero solamente dos como Verna y Blotta repitieron para quedarse con este galardón que los ubica en el mejor lugar del historial del trazado rosarino.