Luego de los hechos acaecidos en la competencia de Tolhuin del Turismo Pista fueguino, donde algunos equipos se agredieron entre sí al finalizar la prueba, luego de las denuncias policiales y los hechos legales que incluyeron denuncia penal, se esperaba la resolución de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera fueguino, la que llegó este fin de semana.

En la misma se procedió al retiro de los puntos de todo el año par los tres autos involucrados y sus equipos, por lo que se han quedado sin nada de lo logrado durante el año, en lo que clarificaron como una medida ejemplar.

la resolución expresa que : Esta Asociación con el firme propósito de preservar la institución , la imagen del automovilismo deportivo y garantizar el normal desarrollo de los campeonatos futuros, se ve en la obligación de adoptar medidas ejemplares y proporcionales a la gravedad de los sucesos de los hechos en cuestión que involucraron a corredores y a sus equipos de colaboración, resultando los c conductas desplegadas por los mencionados como absolutamente incompatibles con los principios de espíritu deportivo respeto, seguridad, y buena fe que deben regir en toda competencia organizada por esta entidad.

Dichos acciones constituyen conductas indebidas que lesionan gravemente la imagen de la institución afectan la confianza del público, auspiciantes y competidores en general y ponen en riesgo la continuidad y el prestigio del campeonato de Turismo Carretera fueguino.

En virtud e las atribuciones conferidas por el Estatuto Social y el Reglamento Deportivo vigente, y entendiendo que la exclusión deportiva es indispensable en este contexto, esta Asociación resuelve: Retirar la totalidad de los puntos obtenidos a los siguientes pilotos y equipos: Peña Chequeeta Racing, Peña Conti y Paño Doble RR.

La comunicación lleva la firma de Hugo Valdez presidente de la Asociación fueguina y declarar que deja sin efecto cualquier posición, puntaje, premio o beneficio deportivo que sea derivado al participar en el campeonato 2025.