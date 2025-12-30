Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de los acontecimientos sucedidos este año que finaliza hoy en el automovilismo fueguino, lo que comenzó con la realización fallida de una nueva edición del Gran Premio de la Hermandad y los hechos que se sucedieron a posteriori, la situación de los dirigentes del ACRG era bastante cuestionada y se llega a una asamblea extraordinaria donde había que presentar listas de quienes pretendieran asumir la responsabilidad.

Una sola lista se presentó en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido, por lo que sus dirigentes asumirán el próximo 22 de enero la conducción del Automóvil Club, lo que involucra no solamente al automovilismo fueguino, sino también la relación con sus pares chilenos y la organización de una nueva edición del GPH.

Para ello aparece a la cabeza de la lista Sandra Mariela Martínez con Pablo Cardozo como secretario y con Francisco Godoy como tesorero, a lo que agregan los vocales titulares Facundo Surt y Daniel Parum, dos apellidos mas que reconocidos del automovilismo fueguino y los suplentes Juan Villarroel y Germán Barrios.

En al fiscalizadora aparece Ezequiel Murray y como suplente Darío Garcilazo por lo que todos ellos tendrán la responsabilidad de llevar adelante la institución y por ende el automovilismo en todos sus aspectos, sumado a que sobre sus espaldas recae la realización del GPH y la modalidad que se usará en ésta oportunidad, algo que mantiene aún un cuestionamiento en varios sectores del automovilismo tanto de Argentina como de Chile.