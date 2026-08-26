Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sumado a la presencia de las categorías TC5000 y la Hyundai chilenas mas las especialidades argentinas, el reinicio d septiembre propone una competencia de alto vuelo, donde se destacan presencias notables como la del chileno Ernesto “Tincho” Gómez junto al campeón Sammy Millao, pero también entree los locales aparecen figuras de importancia que van confirmando su participación.

Entre los notables de la carrerea de invitados de la monomarca Fiat 1600 aparecen el campeón Martín Ojeda que lleva como invitado a Agustín Veron, Willy Clark y como invitado Juanjo Gallardo, Marcos Ortiz y como invitado el piloto internacional chileno Pedro Devaud, Fernando Belmonte con Gerónimo Nuñez, José Luis Oyarzún con Gera Castro, Facundo Rodríguez con Agustín Vargas, Leo Paris con Giuliano Costa y Carlos Paris con Anner Clark.

Pablo Fernández volverá a su especialidad junto al ascendente Matías Rodríguez de Puerto Santa Cruz y desde el Calafate vendrán Rodrigo y Enrique Cárcamo (padre e hijo), mientras que Horacio Fernández tendrá como invitado a Federico Luques y anuncian la presencia los fueguinos Pablo Romero y Lautaro Saavedra junto a los ya clásicos locales Jesús Leguizamón y Chelo Sebastianelli, y Leandro Almonacid se hará presente con Chuky Mayorga como invitado.

Leandro “Poroto” Fernández estará presente con Ignacio “Nacho” De Urquiza como invitado y “Trapito” Soto Parra anuncia su presencia junto al campeón chileno Samuel “Sammy” Millao como invitado cuando aún faltan confirmar quienes serán los invitados de Pablo Monte que estará presente con la tercera unidad de César Yapura como ya lo adelantó a este medio, y también Brian Halvorsen que aún no ha confirmado quien será su piloto invitado.