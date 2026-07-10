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Por primera vez comienza a construirse un auto que no tiene piloto determinado y que se utilizará como unidad de alquiler en la categoría Turismo Pista Clase 1, bajo la tutela del STM Racing by Hierromec, el equipo que sostiene hoy al piloto Agustín Orellana en esa misma especialidad y que naciera principios de esta temporada reuniendo a cuatro especialistas en la materia.

Ellos son Serafín Andión, un experto en atención de unidades de competición, el galleguense Thiago Martínez, Martín Chico y el tallerista y constructor Javier Mansilla, propietario del taller Hierromec de El Calafate, grupo que se armó luego de la desvinculación de Agustín Orellana con el Fagnani Racing y que provocó el nacimiento de este conjunto de especialistas dedicados a la actividad.

El primer paso fue la atención del auto de Orellana por parte del nuevo conjunto lo que resultó mas que satisfactorio para sus intenciones dado que se logró un trabajo mancomunado y de equipo que dejó a todos conformes y surgió la idea de construir otra unidad mas en este caso para alquilar como sucede habitualmente en el automovilismo nacional toda vez que muchos pilotos no cuentan con unidades y deben alquilar autos para formar parte de estas categorías.

Una vez que esto suceda, será la primera vez que se contará con un auto de éstas características construido en la provincia de Santa Cruz, similar al auto que conduce hoy Agustín Orellana y que se integrará al Turismo Pista, toda una novedad que comienza a gestarse en El Calafate por estos días y que será el primer paso para concretar la idea que se intenta poner en marcha cuanto antes, donde mucho tiene también que ver Pablo Sanchez (hijo mayor del recordado Miguel Pajarito Sanchez), quien es pieza fundamental en el trabajo del taller Hierromec.

Habitualmente se comparte la necesidad de contar con unidades nuevas y de alquiler en las categorías nacionales, por lo que la transacción de estas unidades es algo normal ya establecido, pero nunca había sucedido que un equipo con vinculación sureña tenga una unidad de alquiler propia, algo totalmente novedoso y que abre un campo en todo caso desconocido para las pocas estructuras sureñas, sumado a que dicha unidad será construida en la región, otro elemento a tener en cuenta en esta nueva iniciativa que va tomando forma por estos días.

Cabe señalar que en los talleres de Hierromec donde se construyó el auto de Orellana y las dos unidades de los hermanos Bull, está terminando de construirse una unidad para el automovilismo zonal propiedad de Martín Godfrid y comienza a armarse otro para Enrique Cárcamo (todos Fiat Uno), por lo que el desarrollo del taller en el automovilismo zonal ya tiene importantes antecedentes, integrándose ahora al automovilismo nacional con el resultado que obtuvo el auto de Orellana y a la espera de mas novedades con la nueva unidad para alquilar.