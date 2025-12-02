Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este fin de semana culminarán los calendarios organizados por el Automóvil Club Río Gallegos en sus tres categorías, y también se contará con la visita de la monomarca Hyundai Accent de la ciudad de Punta Arenas, la que además finalizará aquí su campeonato anual.

La programación que se dará a conocer en bree propone una final para la Fórmula Santacruceña donde Alejandro “Nano” Oyarzo es el mas claro candidato a quedarse con el título, mientras que las otras dos tendrán fecha doble, tal el caso de la categoría Fiat 1600 donde Martin Ojeda es un claro candidato a quedarse con la corona incluso antes de correr la última prueba del domingo (en la primera de la fecha doble), aunque Leo Almonacid y Marcos Ortiz intentarán que no sea tan sencilla la definición, por lo que todo se prepara para vivir un fin de semana muy particular.

Con relación a la categoría monomarca 1300, el puntero es Facundo Rodríguez, quien debería terminar hasta cuarto en las dos carreras que faltan para adjudicarse el torneo, por lo que también es candidato, y se presume que habrá quienes pretenderán mas como Juanjo Gallardo que esta muy cerca y el resto de los habituales protagonistas de la punta en la categoría.

También la monomarca Hyundai tendrá su final, donde Samuel “Sammy” Millao aparece como el candidato mas firme luego de haber ganado la casi totalidad de las carreras corridas, por lo que es el candidato que tienen los chilenos para quedase con la corona anual.

Con esa programación habrá carreras el sábado y el domingo, dado que los chilenos corren dos carreras habitualmente una el sábado y otra al día siguiente, y las dos categorías locales tendrán situación similar al tener que realizar dos pruebas seguidas, pero así es como esta establecido.

En Calafate y Río Turbio

También en El Calafate terminará la actividad anual con las dos carreras en 800c.c. y 1600 c.c. donde en la menor ya hay campeón con Juan Manuel Fernández, mientras que en la mayor se definirá entre Javier Belloni y Gabriel Etura.

Mientras que en Río Turbio se disputara el premio Dia del Minero con la presentación de las categorías 1600 y la visita de la Hyundai de Puerto Natales, por lo que la actividad tendrá tres carreras en un radio de 300 kilómetros este fin de semana.