Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La primera edición de las 6 Horas de Puerto Santa Cruz cumple 55 años, habiendo nacido como consecuencia de darle continuidad a las pruebas de larga duración que se habían iniciado en 1970 con la primera edición de las 24 Horas de Río Gallegos, y en Santa Cruz fueron organizadas por la Peña Automovilística que presidía Oscar “Tito” Álvarez.

En un hermoso día muy calmo y a las 12 del mediodía, se puso en marcha la competencia sobre un trazado rutero de 62 kilómetros que se circunscribía a la ruta que llevaba hacia Piedra Buena mas cercana al faldeo del río, incluyendo la llamada “Bajada de Manantiales” y luego se unía a un tramo de la ruta 3 para volver por un camino aledaño hacia Puerto Santa Cruz, que todavía existe.

Largaron primero los 17 autos de la categoría 2000 y luego los 20 autos de la categoría 850, donde la categoría mayor alcanzó a girar en 13 oportunidades al trazado para cumplir la totalidad de las 6 horas y la categoría menor dio 10 giros al recorrido total con muchos pormenores.

De movida en la largada y con mucha tierra en suspensión se tocaron algunos autos como Sanchez, Alesanco y Pereyra mientras que en la bajada quedaba pegado contra el cerro el Peugeot de Oscar “Cacho” Hawkins y luego otros mas, mientras que en mitad de la prueba paraba la dupla José Muñiz-Cholo López con problemas de combustible en el Peugeot de Carrera Competición, la punta la sostuvieron por varias vueltas los comodorenses Fernandez-Guerreiro y Costilla-Rodríguez estos últimos que venían de ganar las 24 Horas de Río Gallegos, seguidos muy de cerca por la cupe Fiat de Carlos Lafuente-Eduardo “Teddy” Riestra, seguidos también por Mario Blaser-Roberto “Coco”Dimassimo ( cuñado de Eriberto Sironi) y Roberto Gotti-Andrea Mangioni entre otros.

En la categoría menor, se retrasaron Jorge Tresguerres-Percy Earsman por un problema con los neumáticos y también en la mayor Héctor Costilla y Beto Rodríguez se quedaban de a pie al romper el diferencial del Peugeot 504, por lo que la carrerea perdía un valioso contrincante.

Así y cuando se cumplió la totalidad de las horas, el ganador fue la dupla Eliseo Fernández con Julio Guerreiro quienes recibieron la bandera de cuadros a las 18 horas 13 minutos y 15 segundos para cumplir 6 horas de , seguidos de Lafuente-Riestra y de Blaser-Dimassimo, Gotti-Mangioni, Carlos Mottino-Mario Jones, Carlos Serantes-Ernesto Susacasa y Juan Carlos Zabala-César Mayeste.

En la categoría menor la dupla ganadora fuer la de Lola-Leon, seguidos de Rojido-Vernetti y los hermanos Fuentes en tercer lugar, Carlos “Chaleco” Bark arribó cuarto con un Fiat 600 y los fueguinos de la dupla “Alfa”-Tagle arribaron detrás seguidos de Tresguerres-Earsman y los sanjulianenses Llaneza-Stich y con Citroen arribaron también los galleguenses Gonzalez-Burgos.

Recuerdo inolvidable para quienes tuvieron la suerte de vivir estas experiencias en ruta en los años 70, las que fueron furor por muchos años en el automovilismo regional.