Your browser doesn’t support HTML5 audio
La primera edición de las 6 Horas de Puerto Santa Cruz cumple 55 años, habiendo nacido como consecuencia de darle continuidad a las pruebas de larga duración que se habían iniciado en 1970 con la primera edición de las 24 Horas de Río Gallegos, y en Santa Cruz fueron organizadas por la Peña Automovilística que presidía Oscar “Tito” Álvarez.
En un hermoso día muy calmo y a las 12 del mediodía, se puso en marcha la competencia sobre un trazado rutero de 62 kilómetros que se circunscribía a la ruta que llevaba hacia Piedra Buena mas cercana al faldeo del río, incluyendo la llamada “Bajada de Manantiales” y luego se unía a un tramo de la ruta 3 para volver por un camino aledaño hacia Puerto Santa Cruz, que todavía existe.
Largaron primero los 17 autos de la categoría 2000 y luego los 20 autos de la categoría 850, donde la categoría mayor alcanzó a girar en 13 oportunidades al trazado para cumplir la totalidad de las 6 horas y la categoría menor dio 10 giros al recorrido total con muchos pormenores.
De movida en la largada y con mucha tierra en suspensión se tocaron algunos autos como Sanchez, Alesanco y Pereyra mientras que en la bajada quedaba pegado contra el cerro el Peugeot de Oscar “Cacho” Hawkins y luego otros mas, mientras que en mitad de la prueba paraba la dupla José Muñiz-Cholo López con problemas de combustible en el Peugeot de Carrera Competición, la punta la sostuvieron por varias vueltas los comodorenses Fernandez-Guerreiro y Costilla-Rodríguez estos últimos que venían de ganar las 24 Horas de Río Gallegos, seguidos muy de cerca por la cupe Fiat de Carlos Lafuente-Eduardo “Teddy” Riestra, seguidos también por Mario Blaser-Roberto “Coco”Dimassimo ( cuñado de Eriberto Sironi) y Roberto Gotti-Andrea Mangioni entre otros.
En la categoría menor, se retrasaron Jorge Tresguerres-Percy Earsman por un problema con los neumáticos y también en la mayor Héctor Costilla y Beto Rodríguez se quedaban de a pie al romper el diferencial del Peugeot 504, por lo que la carrerea perdía un valioso contrincante.
Así y cuando se cumplió la totalidad de las horas, el ganador fue la dupla Eliseo Fernández con Julio Guerreiro quienes recibieron la bandera de cuadros a las 18 horas 13 minutos y 15 segundos para cumplir 6 horas de , seguidos de Lafuente-Riestra y de Blaser-Dimassimo, Gotti-Mangioni, Carlos Mottino-Mario Jones, Carlos Serantes-Ernesto Susacasa y Juan Carlos Zabala-César Mayeste.
En la categoría menor la dupla ganadora fuer la de Lola-Leon, seguidos de Rojido-Vernetti y los hermanos Fuentes en tercer lugar, Carlos “Chaleco” Bark arribó cuarto con un Fiat 600 y los fueguinos de la dupla “Alfa”-Tagle arribaron detrás seguidos de Tresguerres-Earsman y los sanjulianenses Llaneza-Stich y con Citroen arribaron también los galleguenses Gonzalez-Burgos.
Recuerdo inolvidable para quienes tuvieron la suerte de vivir estas experiencias en ruta en los años 70, las que fueron furor por muchos años en el automovilismo regional.
Leé más notas de Carlos Zapico
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario