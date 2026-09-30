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Con los torneos muy ajustadosa en la mayoría de los casos, se desarrollará el fin de semana la quinta fecha de la temporada en el kartódromo “Malvinas Argentinas” con la presencia de las cinco categorías habituales que pueblan el mundo del karting regional, contando con presencias de pilotos locales y varias localidades del interior como Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Gobernador Gregores, El Calafate y Río Turbio, mas un piloto de Chile.

En la categoría Lusqtoff con los mas chicos donde habitualmente se presenta unan docena de participantes, el jovencito Luis Haro de San Julián es el líder con 97.5 seguido del incansable luchador que es Gregorio “Goyito” Gómez que suma 75.5 pero en la tercera posición aparece Agustín Muñoz con 73.5 por lo que la diferencia es mínima y como si esto fuera poco, en el cuarto lugar se ubica Bruno Castro que acumula 72.5 y luego sigue el resto, por lo que la lucha se mantiene en los primeros lugares del certámen.

Si bien la especialidad tiene 14 ranqueados en lo que va del año, la inclusión de nuevos pilotos es permanente como lo fue este año la incorporación del chileno Agustín Salinas, del calafateño Bruno Sanchez o de Mateo Paris, mientras que los clásicos Valentino Pagnio, Gonzalo Farrera, Baltazar Gómez, o Fahan Nallar que marcha quinto, es permanente y le da a cada pressentación el marco familiar que la organización pretende.

La categoría Pre Junior tiene en Valentino Pagnio de Puerto Santa Cruz a su líder sumando 127.5 mientras que en segunda posición esta Brian Perales c0n 107.5 y tercero Cristobal Rodríguez con 98.5 y detrás de él se aprietan Oliver Osses con 95, Santino Grasso con 94, Teo Garay con 92 y Kiara Carina con 85, por lo que también aqui las cosas estan discutidas, teniendo en cuenta que Oliver Osses que no sumaba también, en la última fecha ganó clasificación, serie y final y se acomodó entre los de adelante.

En la categoría Junior y haciendo referencia a que en las categorías menores manda el interior, el líder es de Puerto Santa Cruz y se llama Matías Rodríguez (156.5), mientras que en segunda ubicación el valor local Bautista Abbate acumula 134.5 y el tercer lugar Lucas Suarez con 109, hasta aca con una diferencia lógica pero a continuación aparece Bautista Gómez con 107.5 y Agustín Paris con 104 por lo que se disputan la cuarta y quinta posición pero aún falta bastante.

En la categoría Master aparecen los mas avezados y experimentados pilotos, por lo que es quizás la mas “picante” de todo el parque con una veintena de ranqueados que encabeza Facundo “Facu” Huaiquil con 127.5 quien ganó todo en la última, seguido de Sebastián “Seba” Gómez con 124 y del de Puerto San Julián Nazareno Staller que suma 109.5, pero detrás tiene tres nombres importantes como lo son Martín Ojeda con 99, Emanuel Sanchez con 88.5 y el bicampeón Facundo Gareri con 72, mientras que Matías Bravo suma 70 y luego sigue todo el resto.

Finalmente aparecen los “veteranos” con unidades de la Master pero mayores de 40 años de edad, lo que cuenta con 18 ranqueados encabezados por la dupla Igor/Sarmartano con 137.5 pero el de San Julián Luis Haro (p) suma 137 y esta a medio punto, mas apretado imposible y con Diego Levill tercero con 110.5, Ariel Reineke con 106 y Gastón Grasso con 100.5 a lo que se agrega Mariano Paz con 100 y Emilio López con 92 y el resto de los habituales, panorama y pronóstico de lucha en todos los puestos para este fin de semana.

Sin lugar a dudas que se tratará de sumar de la mejor manera porque quedan luego tan solo dos fechas para el final de diciembre y hay que estar en inmejorables condiciones cuando se vaya terminando el año y el torneo, en un año en el que el karting a repuntado notablemente y cuenta con muchco pilotos y mucho público en un ambiente que en la mayoría de los casos es muy familiar y muy concurrido, a pesar de ser altamente competitivo.