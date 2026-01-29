Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un marco por demás interesante y con muchos participantes, se llevó a cabo la tercera fecha del torneo Binacional de Motocross en la cuidad de Puerto Natales en la República de Chile, donde se congregó una gran cantidad de participantes.

En la categoría Mx2 el vencedor fue Eugenio Suarez, mientras que en la WMX Antonella Cárdenas se llevó el primer premio y en los Mx Master A fue Pablo Loca, mientras que en MX4 el ganador fue Diego Maragaño y en MX3 Angel Barrientos, mientras que en Mx50 Ignacio Alarcón y en MX65 fue Santiago Toro y finalmente en MX85 la victoria correspondió a Rafael Cárdenas.

Entre los cuatriciclos en QX1 fue Diego Maragaño, en QX2 Felipe Simeone y en QX5 la victoria correspondió a Thiago Cire, mientras que en ATV125 A el ganador fue Marcelo Olguín y en la B Aaron Ormeño y fi9nalmente en 125 Pro la victoria le correspondió a Renzo Montiel.

La cuarta fecha ya tiene lugar en la ciudad de Punta Arenas y está prevista para el 28 de febrero y 1 de marzo próximos.