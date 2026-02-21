Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con algunas novedades como los trabajos de ampliación de boxes que se están realizando en el mismo kartódromo y la puesta en escena de la primera carrera del año, se viene un próximo fin de semana con mucho ritmo para el karting provincial, dado que la actividad arrancará el mismo 1 de marzo.

Para ello el Automóvil Club Río Gallegos ya está trabajando en la ampliación de los boxes aunque no estará terminado para el próximo domingo, dado que es un trabajo que exigió primero la nivelación del piso y otros menesteres, lo que se lleva adelante con aporte económico únicamente de la entidad, lo que no es sencillo hoy en día pero que realmente hacía falta a la luz del crecimiento de la actividad durante el pasado año.

Sobre el tema, el vicepresidente de la entidad Oscar Sarmartano efectuó algunas declaraciones durante la semana en el programa “MUSICA DE MOTORES “ que se emite por LU12 L a Deportiva de la Patagonia haciendo relación justamente al tema, poniendo de manifiesto el esfuerzo que están realizando para tener la ampliación lista antes del invierno.

Con relación a la competencia, en algunos medios se hace relación a la presencia de pilotos de Puerto Santa Cruz como Matías Rodríguez y Valentino Pagnio entre otros, como así también se espera la presencia de otros como Bruno Sanchez de El Calafate y los hermanos Haro de Puerto San Julián y el chileno Salinas, sumándose a los habituales pilotos locales junto al resto del numeroso parque con el que se cuenta en el karting.

Con este panorama por delante, se espera contar con un movimiento similar al del año pasado en el kartódromo, donde la actividad es incensante durante roda la jornada con una gran presencia de pilotos y público que se presenta en cada fecha.