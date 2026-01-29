Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el inicio de la temporada 2026 para el Turismo Pista en el “Roberto Mouras” de la ciudad de La Plata, arranca el calendario deportivo para cinco santacruceños, quienes pretenden este año realizar un trabajo de menos a mas como sucede cada temporada.

En la Case Uno la presencia de los hermanos Williams y Alexis Bull con sus unidades listas y ya presentadas en El Calafate luciendo Willy el 4 en su lateral, conseguido gracias a excelentes resultados el año pasado y con Alexis con el 13 (no le tiene miedo), ya están en el autódromo platense al igual que Agustín Orellana quien debutaba este año con su nuevo auto construido en los talleres de Hierromec en El Calafate, pero aparentemente no se termina a tiempo, por lo que el piloto correrá con una unidad alquilada.

Con tres pilotos El Calafate se lucirá este año en la divisional con muchas perspectivas de lograr excelente resultados como en la temporada anterior, mientras que San Julián pondrá a sus dos pilotos en la Clase 3, Pablo Collazo y “Pali” Collazo quienes ya cuentan con dilatada trayectoria en la categoría, por lo que encaran otro año con toda la particularidad de buscar buenos resultados.

Así serán cinco los santacruceños en el Turismo Pista por lo menos en este arranque de campeonato en un lugar emblemático como lo es el Mouras platense, donde ya mañana estarán en pista a partir de las 9.10 horas los autos de la Clase 1, a las 10 30 los de la Clase 2 y el sábado desde las 9 de la mañana los autos de la clase 3, división que presenta nuevas caras como el resto, ,pero en este caso nombres como Leonel Sotro, Martín Chialvo y Franco de Benedictis.