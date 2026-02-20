Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los puntarenenses vivieron el pasado miércoles una singular recordación con la primera carrera de autos que figura en la historia de la región, y que tuvo lugar entre la ciudad y el cruce del camino a Dinamarquero, acaecida el 20 de febrero de 1927.

El ganador en aquella primera oportunidad fue Lorenzo Alacevic con Pedro Arbumic co0mo acompañante y además el responsable de la mecánica de la unidad Dodge con la que se ganó esa primera carrera, dejando en segunda posición al Chevrolet de José Costa.

La competencia se largó ese domingo desde Punta Arenas hasta el citado cruce, y retorno por la “bajada de Tres Chorrillos” y acceso nuevamente a Punta Arenas, lo que los amantes de la historia conservan con especial cariño en la ciudad y en la región, mucho de esto atesorado también por el colega Francisco “Pirulo” Oyarzo, uno de los máximos historiadores del deporte motor magallánico.

El próximo año esta fecha cumplirá 100 años, por lo que desde varios sectores de la ciudad se piensa en conmemorar de manera muy especial este hecho, quizás con una carrera inolvidable y con acontecimientos que ya se están pensando realizar para recordar el evento.

Habrá Cuarto de Milla en Cabo Negro

La organización del Cuarto de Milla que preside Luis “Peluka” Olivares esta trabajando para la primera fecha que tendrá lugar en la recta del autódromo de Cabo Negro dentro de pocos días, único lugar que aún conserva un piso adecuado para esta realización.

Por otra parte en la última reunión realizada sobre el particular, quedaron establecidas la seis fechas que componen el torneo de la especialidad, las que tendrán lugar en el mismo escenario magallánico.