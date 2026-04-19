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En un accidente fatal causado por el despiste de un auto en plena competencia en el tramo Giulio Césare-Mina Clavero y tripulado por el piloto paraguayo Didier Arias, éste se fue contra un montículo desde el cual observaban un grupo de personas, ocasionando la muerte de uno de ellos y otros heridos de consideración.

Esto motivo la detención de la prueba y la suspensión de la misma por lo que el piloto santacruceño Walter Guardia deberá de volver a Río Turbio, dado que en la competencia no hubo una clasificación ni mucho menos, toda vez que fue suspendida toda la actividad.

Las imágenes que ya recorren todas las redes sociales son bastante escalofriantes ,mostrando lo previo y el momento del despiste, tomado de frente por lo que es suficientemente impresionante, mostrando claramente lo ocurrido por lo que seguramente este hecho traerá consecuencias, aunque la tripulación del auto de rally no sufrió ningún problema y se bajaron por sus propios medios, un espectador del público falleció y una joven de 26 años esta en muy delicado estado de salud.