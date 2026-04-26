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Luego de sopesar las posibilidades el Automóvil Club de Puerto Deseado ha resuelto suspender la competencia que iba a tener lugar este domingo, dado que las lluvias nocturnas provocaron que el trazado se encontrara con inundaciones grandes en las últimas horas.

la carrera serviría para iniciar el automovilismo en la zona norte provincial lo que no se daba desde el año pasado dada la suspensión que se vivió con relación a la competencia que estaba prevista en marzo en el “Tomás Bevilaqua” de Pico Truncado e incluso en Puerto Deseado, donde esta prueba estaba prevista en un inicio para el 12 de abril y se suspendió para este fin de semana donde vuelve a suspenderse por condiciones climáticas.

El problema se presenta porque los participantes pertenecen a distintas localidades de la región, los que concurren habitualmente a estas localidades a tomar parte, y cuando existe una suspensión muy sobre la fecha, se producen una serie de problemas justamente por esta particularidad.

Antonio Sandín 11° en la Plata

El piloto de Perito Moreno Juan Antonio Sandín quien venía intentando lograr la séptima posición a mitad de carrera de las TC Pista PIck Up en el autódromo de La Plata, sufrió a mitad de la prueba un despiste que ocasionó incluso un toque con otros competidor, pero igual el santacruceño pudo terminar aunque no en la posición que venía luchando sino que quedó finalmente en una undécima posición final.

Satisfactoria reunión en San Sebastián

En instalaciones de la frontera de San Sebastián se llevó a cabo la reunión entre los dirigentes del Automóvil Club Río Grande y los de ADELFA de Puerto Porvenir, donde en principio se convino en poner en marcha la 51° edición del Gran Premio de la Hermandad para agosto, pero con otro sistema distinto al que se venía utilizando desde 1974.

Esto significa el uso de dos neutralizaciones y tres tramos cronometrados por lo que no termina la carrera de “bandera a bandera” y se quedó bien documentado que no se utilizará el tramo de los 12 kilómetros de asfalto en la salida de Puerto Porvenir, donde se habló mucho también de los aspectos de seguridad que serán tratados en la próxima reunión que tendrá lugar el próximo viernes en forma virtual, aunque ya se llegó a coincidir en los problemas mas serios de la carrera.