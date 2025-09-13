Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Fiat uno que tripulara el piloto Gerardo “Gera” Castro fue comercializado en la jornada del día viernes, armado con impulsor completo para tomar parte en la categoría 1600 c.c., por lo que ya se trabaja para ponerlo a punto cuando antes.

El feliz propietario es Luciano Alvarez, sobrino de Miguel “Yiyo” Sanchez , quien ingresará de lleno a la categoría 1600 dado que el auto está listo para tomar parte en esa especialidad, por lo que ya se trabaja arduamente para tenerlo mas que listo en los próximos días.

Luciano no cuenta con experiencia, motivo por el cual deberá practicar lo suficiente para estar a la altura de los acontecimientos en una categoría que tiene grandes pilotos y ásperos rivales, por lo que no será fácil pero todo esta dispuesto con muchos colaboradores que apoyarán al novel piloto en esta nueva incursión en la categoría de los Fiat Uno.