Comienza una semana crucial para los pilotos que disputan el torneo de karting, dado que este fin de semana se correrá la anteúltima fecha de la temporada y los números están mas que apretados en algunos casos por casi nada de diferencia, lo que abre una expectativa mas que llamativa para todos en el kartódromo “Malvinas Argentinas” de Río Gallegos.

Cuando todavía y con dos carreras por delante los puntos en juego serán 72 para todas menos para la Junior que será de 52, pero con todo ese lote de puntos se plantean muchas posibilidades para los que marchan en las primeras posiciones.

Así en la Lugstoff el líder es Santino Gómez (112) seguido de Teo Garay (106) y de Brian Perales (100) mas Luis Haro (95), dado que el resto tendría que ganar absolutamente todo en las dos fechas lo que es muy difícil, pero estos cuatro son los candidatos mas firmes y con escaso margen de error para ninguno.

En la Pre Junior el jovencito Oliver Osses (93) marcha puntero seguido de Thiago Tabares (75) y de Bautista Gómez (71) con Cristóbal Rodriguez (69.5) muy cerca del resto por lo que otra vez son cuatro los que tienen serias pretensiones de quedarse con lo mejor del año, dado que aquí hay 56 puntos en juego, donde ya vimos que en la fecha anterior el ganador fue Cristóbal Rodriguez quien marcha cuarto, por lo que no hay nada dicho.

En la categoría Junior la cuestión esta entre los tres de adelante con el de Puerto Santa Cruz Matías Rodriguez (94) que encabeza las posiciones, seguido de Rodolfo Rovira (90) que en la fecha del pasado 4 de octubre se ganó todo, incluido entrenamiento, clasificación. serie y final, por lo que hay que tenerlo muy en cuenta y finalmente Agustín Paris (77) que participó alternativamente este año, pero dadas sus condiciones no hay que dejarlo afuera ni mucho menos.

En la Master 4T ( cuatro tiempos) + 40, la última fecha fue con invitados y Ariel Reineke se felicita por haber invitado a Leo Almonacid que ganó su parcial y le sumó bien, porque aquí también todo esta muy ajustado con Marcelo Igor/Sarmartano (156.5) en la punta, pero seguido de Reineke (149.5), y con Emilio Lopez (141.5) pisándole los talones, Mariano Paz (123) y Cristian París (122.5) y cierra Luis Haro (108.5) dentro de los mas cercanos, por lo que esta fecha habrá que hacer todo bien y estar muy atentos para no cometer errores que después se pagan caros a la hora de sumar puntos.

Finalmente la Master 4T tiene al campeón Facundo Gareri(170.5) como líder seguido de Sebastián Gómez (158.5), y de Emanuel Sanchez (131.5) que no les da tregua, luego Rizzónico (122.5), Omar Ojeda (115), el Facu Huaiquil (104) y todavía con posibilidades Hugo Antiñanco (100.5) por lo que todavía hay bastante por decir en esta categoría, mirando justamente a ésta anteúltima fecha que puede otorgar cambios sustanciales.

Con este panorama tan “apretadito”, la fecha del domingo tiene un atractivo especial, sumado a que cada vez el karting reúne a mucha gente y a mucho público y despierta fanatismos muy especiales entre los mas chicos, siendo sin lugar a dudas, un paso previo a la pista y una escuela que funciona.