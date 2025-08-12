Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El uruguayo Marcos Landa es el piloto invitado por Sebastián Gómez para que lo acompañe en la carrera de los 200 pilotos en el autódromo de Buenos Aires en la clase 3 del Turismo Nacional, novena fecha de la especialidad que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de septiembre en el autódromo porteño.

Marcos Landa se inició en el automovilismo en su país, corriendo en el karting uruguayo donde obtuvo tres títulos para luego ingresar a la Fórmula Metropolitana en la Argentina, participando activamente hasta obtener el título de campeón en 2018 siendo el primer piloto extranjero en ser campeón en la historia de la categoría.

Luego y gracias a ese galardón, ascendió y comenzó a participar en el TC Pista Mouras comenzando la escala de la Asociación de Corredores Turismo de Carretera primero en el equipo AARacing para al poco tempo pasarse al Trotta Racing Team done comenzó a brillar notablemente a tal punto que fue campeón siendo el primer piloto extranjero en obtener un título en la estructura de la ACTC.

Luego en 2021 asciende al TC pista y ya en 2022 corre también en Turismo Carretera y en TC Pick Up, y en este 2025 Marcos Landa es piloto del Pradecon Racing en el Turismo Carretera habiendo pasado también por la clase 3 del Turismo nacional en 2023, por lo que cuenta con una notable experiencia en el automovilismo nacional.