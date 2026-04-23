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Luego de la reunión de la CD del Automóvil Club Río Gallegos, fueron aprobadas las “picadas” con motos, lo que había sido probado en la última competencia en la segunda fecha del torneo anual que tuviera lugar en la recta del “José Muñiz”.

Las mismas se realizarán en la misma distancia que transitan los autos en un octavo de milla (201 metros), lo que ocupa todo el paredón de boxes del autódromo local, teniendo que confirmar de la misma manera la propiedad del vehículo, la documentación obligatoria, el carnet de conducción de la moto como tal y todo lo necesario para circular, por lo que comienzan a trabajar en ese sentido.

Par la segunda parte del año se estima poder realizar un mini campeonato de cuatro fechas a partir del mes de septiembre, por lo que ya se esta trabajando al respecto mientras que el torneo oficial de autos sigue de la misma manera en todas sus fechas, donde aparece Jaime Hernández liderando la clase libre con un registro de 6s220/1000, con Mario Ojeda tripulando un Dragster en la Clase 10 con 8s540/1000, Nahuel Gallardo en la clase 8 con 7s860/1000 con su Fiat 147, Francisco Medina con Fiat Uno en clase 7 con 9s250/1000, Bryan Bahamonde en la clase 6 con Fiat 147 en 9s750/1000 y Enzo Genaro con Torino en la clase 5 con 10s060/1000.