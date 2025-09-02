Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con mayor insistencia se sigue hablando de la necesidad de cambios en el formato del Gran Premio de la Hermandad y en este caso fueron las autoridades del Automóvil Club Río Grande quienes salieron al cruce de la serie de comentarios que ya son cotidianos en Tierra del Fuego relacionados con la competencia.

A tales efectos en declaraciones radiales, el presidente del club Víctor Garcés, la secretaria Sandra Martínez y el primer vocal Daniel Pedrozo realizaron una serie de declaraciones que han puesto mas que nunca el tema en boca de la ciudadanía fueguina.

Si bien el presidente Garcés hizo alusión a los hechos sucedidos durante la carrera, enfatizando entre otros ejemplos que el error de detener la carrera en Onaisin fue suya porque lo interpretaron mal pero quedaron 70 autos detenidos, la secretaria Martínez declaro que nunca se pudo llevar bien con su par chilena y que ni siquiera se pusieron de acuerdo en los horarios de las fronteras, por lo que “la buena relación nunca existió”.

El presidente dejó en claro que tendrán en los próximos días una reunión con la gente de ADELFA para intentar una declaración en conjunto que clarifique el panorama y el futuro, mientras que Pedrozo por su parte hizo relación a la necesidad de devolver un porcentaje de la inscripción a los que no pudieron largar desde Río Grande, destacando que “esta claro que hay que cambiar el formato de la carrera”.

Mientras tanto continúan los medios de comunicación tomando declaraciones a los pilotos mas reconocidos de un lado y de otro de la frontera, quienes siguen opinando nada bien de lo que pasó, y otros se preguntan que pasa con las 16 tripulaciones que cumplieron con el 50 por ciento de la carrera, los 16 autos de las categorías G, F y E que llegaron al final de la primera etapa.

Con este panorama crece la ansiedad por saber que va a pasar, cual será la resolución final que se adopte y que viene para la próxima edición, algo que los fueguinos tienen muy enquistado en su historia.