Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por disposición de la categoría, se sorteará una inscripción para piloto e invitado en la próxima carrera de Septiembre y la misma se realizará en el programa MUSICA DE MOTORES que se emite por LU12 La Deportiva de la Patagonia, el día martes 2 de septiembre a las 20 horas.

La misma es abonada por la categoría y facilitará el registro de un auto con sus dos pilotos, por lo que una dupla tendrá la posibilidad de no abonar la inscripción de la carrera que es ya un ahorro importante y una ayuda para alguno de los que formen parte de la grilla de la carrera.

En el sorteo estará presente Marcelo Sebastianelli como integrante del ACRG y de la categoría, por lo que se podrá escuchar por la emisora radial y también por las redes sociales de la radio en vivo.

Vuelve Ayrton Gardoqui al Top Race Series

El galleguense Ayrton Gardoqui volverá a subirse a un Top Race Series, Ford Mondeo que pertenece al Octanos Competición con el que ya participara este año en San Nicolás junto al riojano Ruby Luna.

Lo hará en la próxima fecha que tendrá lugar en el autódromo de Junín y que será la tercera para la especialidad, intentando tener resultado similar a lo que vivió en la anterior donde se ubicó en el quinto lugar, por lo que pretende hace un papel similar o mejor.