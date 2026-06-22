Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cumplida la primera fecha del campeonato argentino de karting en el kartòdromo de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, el galleguense Thiago Diaz fue el mejor clasificado de los santacruceños en el certamen luego de quedar cuarto en el clasificador general de la prueba final, mientras que Gregorio Gómez, Bautista Gómez y Martín Ojeda cumplieron destacada labor.

En la categoría Cadetes, Gregorio “Goyito” Gómez no tuvo mucha suerte aunque logró terminar en la posición 21ª aunque previamente había logrado otras ubicaciones con la posición 19ª en la primera manga, fue 15ª en la segunda y venía para mejorar incluso en el “SuperHeat” donde quedó 11ª mientras que el la prueba final con algunos encontronazos quedó en la posición 21ª lo que lo dejó 23ª en el campeonato de la categoría.

Su primo Bautista Gómez (hijo de Sebastián Gómez), se ubicó 10ª en la primera manga, 9ª en la segunda y 10ª en el “SuperHeat”, aunque por inconvenientes mecánicos no pudo largar la final por lo que a pesar de su excelente actuación no finalizó pero sumó lo suficiente para quedar en la posición 18ª en el campeonato de la categoría Junior.

En la ProAM Martin Ojeda arrancó bien de entrada con un 15ª lugar en la primera manga y 11ª en la segunda lo que pronosticaba una buena performance que remató con un 6ª en el “SuperHeat” y con un 7ª lugar en la final de la especialidad por lo que ascendió al sexto lugar del campeonato nacional con un trabajo encomiable por parte de todo el equipo y de su padre Héctor que lo acompaña en la gran aventura.

Finalmente en la OK-N el cuarto galleguense Thiago Diaz comenzó con un 7ª en la primera manga y con un 2ª lugar en la segunda lo que lo proyectò bien para el “SH” donde logró quedar en la 3ª posición el día sábado, mientras que el domingo en la competencia final quedó 4ª en una verdadera batalla por cada ubicación donde defendió su lugar con mucha solvencia, por lo que en el torneo se ubica ahora en la tercer lugar y a la espera de que se concrete la próxima fecha que será el 223 de agosto en kartòdromo a designar.