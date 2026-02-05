Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El galleguense Thiago Martínez integra este año el equipo Crucianelli Giacone Competición, que presenta oficialmente tres unidades Ford Focus en la Clase 3, sumado a la estructura que Giacone moviliza en la Clase 2, donde cuenta con pilotos como Martini, Alejo Cravero y Brian Reynoso.

En la Clase 3, la estructura tiene este año a Thiago Martínez, quien ya había incursionado en el equipo en las últimas del año pasado, pero ahora integrando el equipo oficial junto al de Venado Tuerto Ever Franetovich y al debutante Ramiro Cano, quien es hijo del director del equipo Gustavo Cano.

Thiago lleva sobre sus hombros dos títulos de la Clase 2 que avalan sobradamente su historial, Franetovich también cuenta con una dilatada trayectoria desde muy joven en el TN y Ramiro Cano, que es debutante, viene de dos años en la Copa Abarth y dos años en la Clase 2 del TN, por lo que los tres tienen sobrados títulos para conducir los Focus del equipo.

La estructura estará presente desde este fin de semana que viene en la apertura de Paraná, organizada por el Club de Volantes Entrerrianos.

Para distinguirlos servirá saber que Thiago Martínez llevará el nro. 152, Franetovich el 238 y Cano el 69, mientras que el galleguense se encuentra 17 en el ranking de la categoría y Franetovich 14, mientras que Cano debuta en esta oportunidad en la especialidad.

Gómez probó en Paraná

El piloto de Río Gallegos Sebastián Gómez probó su VW Vento en el trazado de Paraná, donde este fin de semana se abre el campeonato de la Clase 3 del Turismo Nacional.

Una serie de pilotos se hicieron presentes en las pruebas, donde también transitaron otros autos de la marca y modelo, como los conducidos por Okulovich, Muñoz Marchesse y Jaime Merlo, con una temperatura ambiente de 35 grados y con 60 grados sobre el asfalto y casi 70 grados en cada habitáculo, por lo que fue dificultoso.

Hoy darán continuidad las pruebas a la espera de que baje un poco la temperatura para poder tener una relación más cercana ante el agobiante clima.