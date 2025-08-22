Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En horas del jueves por la noche en un lugar especialmente preparado de la zona de San Telmo en la ciudad de Buenos Aires, se realizó la presentación de la competencia de los 200 pilotos que se correrá dentro de pocos días en el autódromo “Oscar y Alfredo Galvez”.

En la misma estuvo presente el piloto galleguense Thiago Martínez quien compartió la mesa con varias figuras del Turismo Nacional como Jonathan Castellano e incluso estuvo acompañado de su piloto invitado en ésta ocasión, cual es el uruguayo Mauricio Lambiris con quien Thiago Martínez compartirá su unidad.

Durante la presentación el presidente Emanuel Moriatis especificó el espíritu especial de ésta carrera y todo lo concerniente a la misma como así también su desarrollo y puesta en escena, de la que también tomaron parte todos los pilotos invitados.

Dos pilotos de Río Turbio al rally de Natales

Dos pilotos de Río Turbio ya confirmaron su participación en el Rally de Torres del Paine, de acuerdo a lo que expresa la página “te Paso la pelota”, y que son Darío “Chiquito” Telles con su VW Gol a inyección, y el reconocido vasco Arhex, quien irá navegado por su hija Melisa con la asistencia de Carlitos Ciancia, hijo del famoso “Mingo” Ciancia, uno de los motoristas mas reconocidos de la región.

Cabe señalar que la organización de Torres del Paine cubrirá el alojamiento y la inscripción de los pilotos argentinos en ésta competencia, motivo por el cual se estima que varios mas podrían ser parte de la misma, dado que abarata mucho los costos.