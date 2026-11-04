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Luego de un año y medio de participar activamente en la clase 3 del TN, y después de contar con dos títulos en la clase 2, el galleguense Thiago Martínez logró acceder al último escalón del podio en la última fecha disputada en el trazado de Concordia en la anteúltima fecha de la temporada conduciendo el Ford que le pone en pista el equipo Crucianelli.

El piloto dialogó durante la semana con Carlos Raúl Zapico en el programa “Música de Motores” por Lu12 la Deportiva de la Patagonia, donde enfatizó que “ no estaba par ganar, pero en la final el auto se comportó muy bien y esto se notó, dejándonos mas que conformes, aunque nos costó un “cachitin” las últimas vueltas pero igual venía muy bien en el ritmo de los punteros“, destacó el piloto.

” En la final con el tema de Pernía, él venía mas rápido que nosotros pero faltando un poquito se rompió y pudimos aprovechar la situación, y aunque sabíamos que no teniamos para ganar, contábamos con un buen auto “, destacó luego de afirmar que “si bien no le habiamos pegado con la puesta a punto en la serie, en la final hicimos algunos cambios y al auto le gustó mucho y eso nos dejó mas tranquilos porque estábamos entendiendo lo que hace el auto, algo que no podíamos lograr antes, por lo que ahora estamos mucho mas firmes y pretendemos ser protagonistas como lo fuimos en ésta fecha”.

La próxima fecha será en Viedma por lo que aprovechamos para hablar de las posibilidades del año entrante, donde el piloto destacó que “ todavía estamos en charlas y tenemos una precisamente en los próximos días pero todo depende del presupuesto, aunque me gustaría seguir en la clase 3 y que se nos pueda dar estamos laburando para eso..”

Haciendo referencia al buen resultado obtenido en el norte entrerriano, Thiago afirmó que “lo necesitabamos mucho anímicamente porque en verdad que fue un año muy duro para mí en cuanto a resultados porque veníamos muy complicados y lograr esto ha sido muy importante tanto para mí como para todo el equipo que ha trabajado mucho por lo que les agradezco un montón por lo que hacen” remarcó Thiago destacando que también hacía falta darle una alegría ” a la gente que me acompaña, porque la categoría es muy complicada y trabajamos mucho para esto, pero no es facil..”

Nos quedamos con la idea de que se ha logrado un mejoramiento en el auto expresado por el piloto galleguense lo que presupone un cambio sustancial en su trayectoria y en las posibilidades futuras, a sabiendas de que todo depende de la fase monetaria en una de las categorías mas reconocidas y famosos del automovilismo nacional y sudamericano, pero que tiene unn costo superlativo por lo que hay que trabajar en ese sentido.