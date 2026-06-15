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El arranque del fin de semana parecía que venía con grandes novedades para los pilotos santacruceños, pero el domingo todo se diluyó en situaciones distintas que desmejoraron absolutamente todo lo bueno que se había construido en los primeros tramos de la quinta fecha en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario.

Desde un principio porque lo logrado el sábado a la mañana en la clasificación dejó como saldo en la Clase 1 la “pole” para Willy Bull por primera vez en la punta, con Agustín Orellana en la segunda colocación y con Alexis Bull en el quinto cajón, lo que presagiaba un trabajo excelente del trío de El Calafate, pero las cosas no se dieron como se esperaba porque en las series correspondientes Willy Bull tuvo problemas y quedó en el quinto lugar por un error propio según aseguró después, mientras que su hermano sufrió también un encontronazo que lo dejó con el auto golpeado, pero Agustín Orellana salvaría la situación ganando su serie con buen trabajo.

Decididos a correr la prueba final, los hermanos Bull sufrieron inconvenientes con sus rivales, donde Willy terminó en el puesto 17 luego d tratar de remontar, pero Alexis quedó afuera con un violento golpe contra otro competidor, producto de una maniobra colectiva que dejó cuatro autos afuera, y el único que pudo seguir fue Agustín Orellana quien terminó la carrera por primera vez en el podio con un soberbio segundo lugar, pero la revisión técnica posterior, lo dejó afuera de la clasificación.

El problema en el impulsor fue de quien armó el motor donde se usaron casquillos de válvula que no eran los que prevé el reglamento, motivo por el cual fue excluido, pidiendo las disculpas de coso pero que no son su responsabilidad, por lo que deberán tomar las medidas del caso de aquí en adelante pero fue una lástima porque es complicado lograr éxitos en esta categoría que cuenta con un importante y variado número de pilotos.

En la Clase 2 si bien cambió de equipo, Emiliano González no pudo demostrar lo que sabe dado que a todas luces su unidad VW Up no rindió lo que se esperaba y si bien clasificó el sábado en la posición 27, no pudo remontar mucho e incluso no completó el total de las vueltas previstas, por lo que deberán de buscar mejorar el rendimiento del auto aunque esta era su primera carrera en el nuevo equipo.

Finalmente en la clase 3, si bien Pali Collazo había clasificado octavo y podía mejorar mucho, fue quinto en la serie respectiva y en la competencia final venía cumpliendo un muy buen trabajo hasta la última vuelta cuando ocupaba la décima posición, pero debió de abandonar justamente cuando faltaba un solo giro para concluir con la carrera, lo que fue una frustración que se unió a la mayoría de los santacruceños que siempre cumplen roles excelentes y logran muy buenas clasificaciones pero este fin de semana, la cuestión se complicó todo el día domingo, aunque había tenido un arranque espectacular y Pablo Collazo (p) que es el mas veterano de los santacruceños tampoco terminó debido a roturas varias en la final.