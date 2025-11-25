Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la última competencia del año para el Turismo Pista Clase Uno, la categoría instituyó un premio para el auto mejor presentado, lo que recayó en la nueva unidad que presentaba el equipo Bull Competición en manos de Alexis Bull.

Con una notable terminación tanto interior como exterior, el auto fue galardonado por las autoridades de la categoría durante la competencia, y luego el equipo Bull Competición se lo entregó a quien se encargó de “acicalar” el auto desde su nacimiento y ponerlo en escena precisamente en la carrera de La Plata, en la persona de Juan Carlos García Martínez.

Juan Carlos García mas conocido como “Juanca Ploteos” es un joven entusiasta del automovilismo deportivo de muchos años, fanático de los buenos trabajos, encargado en mas de una oportunidad de embellecer autos de carrera, tal el caso de otros Fiat Uno incluso que corren el zonal en Río Gallegos como el de Leandro Almonacid por dar un ejemplo.

Juanca reconocido por todos los que militan en el ambiente tuerca del autódromo, acompaña al equipo Bull desde sus primeros pasos en el “José Muñiz” de Río Gallegos y ahora en el orden nacional, y de allí el reconocimiento del equipo Bull para uno de sus mas fanáticos adeptos.