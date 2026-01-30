Your browser doesn’t support HTML5 audio
En visita en la ciudad de Punta Arenas tuvimos la oportunidad de ser recibidos por el empresario Víctor Pacheco, hombre vinculado al transporte y por supuesto a los autos de carrera, quien posee una unidad única en Chile como lo es un Chevrolet Corvette modelo Z06.
Este auto que fue fabricado por la marca americana para competir con lo mas sofisticado de la industria europea, posee un motor central admosférico de 7 litros de cilindrada, (7.000 centímetros cúbicos) por lo que eroga unos 670 HP a 8.600 revoluciones, con una performance de 2.06 segundos para recorrer de 0 a 100 kilómetros por hora.
Solamente se fabricaron 500 unidades con esta particularidad y una de ellas vive en Punta Arenas, donde tuvimos la suerte de verlo y poder apreciar un “monstruo” mecánico de éstas características, donde llegamos a la conclusión que no serviría para pasear por la ciudad porque “tosería” permanentemente dado que necesita de una alimentación notable y permanente para funcionar como debe.
En Estados unidos se utiliza para probar en autódromos y en lugares especiales para poder dosificar la potencia que origina el impulsor que es impresionantemente grande aunque con poco peso para el tamaño que tiene, por lo que no serviría para sacar a la familia a pasear los domingos, pero tuvimos la suerte de probar la butaca que desde adentro parece un karting grandote aunque con semejante potencia difícil se pueda comparar.
