Una proeza singular intentará realizar Julio César Dupont sobre su auto, un Ford modelo “T” Touring de 1924 que tiene como nombre “Haydee”, y con el que pretende viajar desde Algarrobo en la provincia de Buenos Aires con destino final la ciudad de Ushuaia en la Tierra del Fuego.

Con un cariño especial por su auto, el piloto estima poder pasar por Río Gallegos en la primera quincena de marzo donde será recibido incluso por otro fanático de la marca como es Juan Moyano quien también posee un auto similar.

La unidad esta siendo acondicionada en Buenos Aires para no tener problemas en el largo viaje, dado que está en estado original y así viajará al sur del país, por lo que es un intento superlativo que intentará coronar con éxito y que cumplirá con la premisa de llegar hasta Ushuaia con un esfuerzo de singular trascendencia.

En Río Gallegos los amantes de los clásicos y de los autos antiguos ya se preparan para hacerle una recepción acorde con el singular esfuerzo, el que seguramente compartirán con muchos adeptos a este tipo de aventuras.