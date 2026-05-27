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Con mucha voluntad y sin depender de nadie mas que de sus propios fondos, el Automóvil Club Río Gallegos esta completando la obra de ampliación de los boxes del sector del kartódromo que se encuentra dentro del predio del autódromo “José Muñiz” , donde no solo se ha ampliado el sector, sino que también se ha logrado ampliar la playa de estacionamiento y los lugares circundantes con carpeta asfáltica, lo que seguramente ha provocado un gasto considerable.

Dicha obra se hacia mas que necesaria dado el crecimiento notable del karting en estos últimos dos años, donde pasó de pronto a una práctica intensa con muchos pilotos de todas las edades y de todo el sur de la provincia, que ahora tomar parte de la actividad mensual con las competencias que la entidad realiza normalmente, por lo que pilotos de Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores, El Calafate y los locales de Río Gallegos le dan al karting un marco regional importante.

Cuando esto comenzó a tomar forma y a ampliarse a otras regiones, el ACRG se vio en la obligación de armar sus espacios en función de la cantidad de gente que concurre que es mucha, donde se destacan familias enteras dada la participación de entusiastas muy jóvenes en la actividad, donde la categoría Luqstoff actual con impulsores provistos por el ACRG que se elijen a sorteo antes de cada carrera, cuenta con protagonistas de 6 a 11 años, lo que hace que hermanos, primos, compañeros de colegio, madres y padres, concurran a presenciar las competencias.

Luego las categorías de competición como la Pre Junior y la Junior que cubren la necesidad hasta casi los 18 años, para pasar luego a la Master libre, y culminar con la Master (+40) que reúne a muchos pilotos aún en actividad en la pista, que practican el karting como entrenamiento válido y perfeccionamiento de reflejos y como competición pura, por lo que cada competencia muestra alrededor de 70 kartistas con sus máquinas en la pista, lo que es un número considerable.

Esta actividad que se iniciara hace ya muchos años en las calles de la ciudad, con recordados valores como Chiquito Vázquez, Carlos Lafuente, Tim Lorenzo, Jorge Tresguerres, Cacho Topcic, Tito Moreno y muchos mas, le fueron dando especial carácter a la actividad, incluso cuando corrieron durante años en la costanera, pero previo a ello lo había hecho en la base aeronaval e incluso en la cancha del Hispano Americano.

Luego con la concreción del autódromo se armó una pista que utilizaba parte de la misma para llegar finalmente al kartódromo propio, algo tan necesitado como lo era esta ampliación, por lo que con el tiempo fue quedando chico en infraestructura y la entidad se ven en la necesidad de la ampliación ante el rebrote espectacular de la actividad y la sumatoria de mucha gente en la práctica activa del karting.

Hoy aparecen chicos muy jóvenes como los que debutaron en el automovilismo este año y provienen del karting como Javier Mansilla y Matías Rodríguez provenientes de Gregores y de Santa Cruz, o de Bautista Abatte o Carlitos Mansilla donde orillan los 16 o 17 años y ya esta tripulando un auto de carrera, por lo que la fenomenal escuela que es el kartódromo, promueve a mas de un piloto en la actividad, tal el caso de los mas renombrados como Thiago Martínez, Sebastián Gómez, Federico Alonso, y muchos mas incluso con títulos nacionales sobre sus hombros.

Por ello esta obra tiene tanta transcendencia e importancia que la cuestión amerita y cuenta con el esfuerzo del ACRG que la realiza sin requerir de nadie y con fondos propios, lo que hoy no es fácil ni sencillo y que cuesta sin lugar a dudas un aporte considerable con solo ver la playa de estacionamiento y los lugares aledaños como van tomando forma, por lo que sin lugar a dudas que el kartódromo y los kartistas se verán mas que beneficiados con esta realidad.