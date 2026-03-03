Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La “Route Des Andes 2026” compuesta por una caravana de autos de singular importancia, visitará Río Gallegos el próximo viernes, arribando desde la media tarde provenientes de Ushuaia en la Tierra del Fuego, con 53 unidades de modelos europeos de alta performance.

La caravana se compone en su gran mayoría de tripulaciones francesas que participan de la denominada “Route Des Andes 2026” (ruta de los Andes 2026) con estos autos que fueron llegando a puerto en la Argentina desde hace ya varios días y que luego fueron trasladados por tierra a la ciudad de Ushuaia, donde comenzará el periplo por la parte sur del continente en un paseo singular.

El primer tramo será desde Ushuaia a Río Gallegos el día martes donde pernoctarán y el sábado tomarán rumbo a El Chalten, luego irán a El Calafate para luego tomar tumbo a Punta Arenas en la República de Chile, y posteriormente retornar a Ushuaia para culminar con el paseo por el sur de América.

Lo mas interesante del tema esta dado por los vehículos que componen la caravana, donde se pueden visualizar 15 Porsche alemanes donde se destaca el modelo 911 Targa y el 991 GTS, 3 Ford Mustang de modelos de los años 60, 2 BMW, 8 unidades Ferrari entre las que se cuentan varios modelos con una 12 cilindros modelo 2025 o una Ferrari California, un Alpine A100, 1 Astor Martin D89, 1 Bentley Continental y 3 Mercedes Benz de distintos modelos.

Las unidades estarán arribando a Río Gallegos a media tarde, y según la organización podrían ser exhibidos en el estacionamiento municipal de la Avenida San Martín frente a la plaza del mismo nombre, por lo que podrán ser admirados por el público en general durante su estadía en la ciudad, para luego al día siguiente iniciar su viaje hacia la cordillera en un caravana que llenará los ojos de muchos amantes de los buenos autos.

Por la noche se servirá una cena en un restaurante céntrico de la ciudad, como agasajo a los viajeros que pasarán un día completo de estadía y luego la despedida al día siguiente, en ésta segunda visita que la organización realiza a Río Gallegos, la primera que tuvo lugar hace unos años con algunos modelos que tuvieron la posibilidad de acelerar en el autódromo local en ese viaje donde se destacaron algunos modelos Lamborghini y Mercedes, pero en este caso no esta previsto.