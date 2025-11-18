Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de una visita protocolar y de lujo, 60 unidades de la marca Ferrari visitan El Calafate en la jornada de este miércoles, arribando por vía aérea desde la zona de los siete lagos, para un recorrido que luego de la visita proseguirá hasta finalizar en Tierra del Fuego.

las unidades vienen acompañadas de 30 vehículos mas de apoyo, por lo que significan una caravana espectacular que es organizada por CAVALCADE Adventure 2025, organización mundial de este tipo de visitas, que realizan protagonistas de lujo por todo el planeta.

La visita ya esta programada hasta el mas mínimo detalle, incluyendo los alojamientos y todo el trayecto, la visita al glaciar donde ocuparán incluso el estacionamiento inferior por lo que será complicado obtener lugar en estos días con semejante presencia de unos 90 autos entre las Ferrari y los escoltas.

Luego tendrán alojamientos de cierto lujo en la villa turística en hoteles importantes, por lo que una vez terminada la visita, partirán hacia Tierra del Fuego para culminar la trayectoria por el sur de Argentina.