Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Entre los movimientos que esta causando la nueva modalidad de los Fiat 128 sin la participación de los Fiat Uno, se conocen ya varios retornos por demás significativos en el automovilismo regional y principalmente en la categoría, donde se destacan algunas figuras como la del ex campeón Emilio Felgueroso.

El “Negro” como habitualmente se lo conoce supo ser un representante importante de la especialidad y llegó incluso al título luego de varios años y habiendo superado las 100 participaciones en la categoría lo que no es poca cosa, por lo que su retorno es mas que esperado por varios entusiastas de la 1300 y por el automovilismo en general.

Con el aporte notable de su equipo con la presencia de su primo y de su padre Eduardo, el piloto logró contar con una trayectoria mas que importante por lo que su falta se hizo sentir en la especialidad y por ello su retorno es tan esperado, mientras que también se plantel la vuelta para Gastón Hindie y para Martín Hindie quien también esta armando un Fiat 128 para estar presente en la categoría.

En el mismo orden se ha podido saber que la categoría trabaja en la idea de una carrera de larga duración que podría ser de tres horas permanentes, lo que se podría plantear en la primera parte del año con la idea de aumentar el interés y de buscar una presencia mas importante de pilotos, dado que la prueba contaría con un mínimo de tres pilotos por auto para llevarla a cabo, lo que sería muy significativo.