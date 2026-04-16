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El piloto santacruceño Federico Luques vuelve a la categoría Turismo Nacional Clase 2 luego de varios meses de ausencia, para tripular el Toyota Yaris que atiende en pista el GR Competición de Gabriel Rodríguez, reconocido equipo de automovilismo del TN en todo el país.

Federico Luques quien venía participando activamente de la especialidad, dejó de hacerlo en septiembre de 2025 en la carrera de Buenos Aires que fue su última participación, retornando ahora en San Juan Villicum donde incluso obtuvo un tercer lugar el año pasado en el mes de abril, por lo que conoce sobradamente el lugar y el dibujo sanjuanino.

Cabe acotar que Federico Luques quien hizo sus primeras armas en el zonal santacruceño corriendo en el autódromo “José Muñiz” de Río Gallegos, pasó luego al Turismo Nacional donde cumplió excelente labor de aprendizaje y que ahora podrá poner en práctica nuevamente a partir de los próximos 15 días, cuando la especialidad nacional vuelva al trazado sanjuanino.