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El piloto de Río Turbio Walter Guardia ya esta viajando hacia Jesús María en la provincia de Córdoba donde se disputará una nueva fecha del campeonato argentino de rally, como lo viene haciendo en los últimos tres años.

Walter conduce su Chevrolet Sonic y participará en la categoría RC5 de la especialidad nacional, viajando junto a su navegante el experimentado Luis Rodi quien lo acompaña hace un tiempo, por lo que se preparan ya para tomar parte en suelo cordobés de una nueva instancia del rally nacional.

“…recorremos unos 3.200 kilómetros hasta Córdoba para tomar parte de la carrera y armamos el auto en un equipo paramente familiar, con mi padre y mi hijo trabajando mucho para lograrlo, y estamos confiados en que este año vamos a andar bien – expresó el piloto que cada año realiza el esfuerzo de viajar hasta donde se desarrolle la fecha del rally y principalmente a la provincia de Córdoba.

Walter Guardia es un enamorado del rally y lleva ya bastante tiempo involucrado habiendo tomado parte incluso del rally nacional cuando se disputó en El Calafate y lo sigue haciendo con mucho esfuerzo de su grupo familiar.