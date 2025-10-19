Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una final digna de un campeón, el calafateño Williams “Willy” Bull ganó su primera carrera del Turismo Pista Clase 1 en la provincia de La Pampa, luego de batallar por las posiciones de privilegio con el grupo de punta durante prácticamente todas las vueltas de la carrera.

La competencia que se disputó en el autódromo de Toay, lo tuvo como protagonista de los primeros lugares todo el fin de semana, con un segundo lugar en la serie sabatina que lo condicionó para largar en los primeros lugares, lo que hizo metiéndose inmediatamente en el pelotón de la punta, junto a los pilotos mas renombrados de la especialidad.

Incluso con el trazado pampeano que favorce3 notablemente la succión, hubo momentos en los que se mantuvo incluso como escolta del líder momentáneo que era en ese momento Cristian Garbiglia, pero las posiciones fueron cambiando en la medida en que los rivales se acomodaban de a pares en la larga recta de Toay, y comenzaban las superaciones entre el grupo que venía dominando la carrera.

Cuando se cumplía la vuelta 12 ( de 16 previstas), salió el auto de seguridad y se neutralizó la competencia debido a un auto que había quedado detenido a la vera del camino, lo que provocó que todos se encolumnaran detrás del puntero y Willy Bull lo hizo en la quinta ubicación, hasta llegar a la recta principal donde la señal en la vuelta siguiente los habilitó nuevamente y al llegar al primer viraje, el piloto de El Calafate con el auto de Garbiglia succio0nado detrás, avanzó superando increíblemente por el lado externo a los cuatro de adelante que eran Cortina, Astorgano, Arévalo y Perugini , todos en la misma curva (4 por 1) para quedar en la punta de la carrera, y una vuelta mas y apareció la bandera de cuadros debido al uso del tiempo total previsto, por lo que terminó un viraje antes y Willy Bull ganó su primera carrera en la categoría nacional.

Un premio fenomenal para el piloto y su equipo, para su familia y para su mamá que lo vio desde El Calafate junto a Papá Juan ( que se lloró todo), y para los amigos y vecinos de El Calafate, siendo la primera vez que un piloto de la localidad gana en una carrera por un campeonato nacional, un hecho mas que destacado para los lugareños y para todos los santacruceños.

Por su parte su hermano Alexis que había terminado 14° en la pista, fue penalizado por una maniobra considerada peligrosa delante del auto de Albanese que quedó fuera de carrera, por lo que Alexis fue excluido de la prueba, lo que no opaca en nada la brillante victoria obtenida por “Sir Williams Bull” como lo nominó el locutor de televisión, un sobrenombre poderoso para un ganador poderoso.

Con esta clasificación, Sir Williams Bull se ubica ahora entre los cinco primeros del campeonato cuando falta solo la carrera de La Plata, aunque también en la carrera pampeana quedó ya consagrado el campeón del año en la figura de Nicolás Benito, faltando determinar las posiciones restantes en la última del año.

Los festejos en Toay fueron prolongados sumado a la presencia del tío Jaime Bull, galleguense hermano de papá Juan y del ex múltiple campeón Agustín Bull y habitante de Río Gallegos que acompaño a sus sobrinos a La Pampa junto a un grupo grande de amigos y conocidos.