Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una competencia donde se dieron situaciones disímiles para varios pilotos santacruceños en el Turismo Pista, el calafateño Willy Bull obtuvo la décima colocación final en una ardua definición con 46 autos en la pista platense, lo que motivo singulares situaciones para varios participantes.

Uno de ellos fue precisamente Alexis Bull quien había realizado un excelente trabajo en lo previo ganando la tercera serie y largando en el segundo cajón de la grilla, donde pudo mantener la posición de escolta los primeros metros pero en el segundo giro fue superado por Albanese.

El de El Calafate se mantuvo allí hasta el séptimo giro cuando con una maniobra de “cuadrito”, logró superar al deroense por afuera en el ingreso al curvón y quedar otra vez como escolta, pero no estaba todo dicho porque dos vueltas mas adelante y cuando Alexis Bull apuntaba a la búsqueda de la punta que se mantenía en manos de Joaquín Cortina, tuvo un roce violento con el mismo Albanese lo que provocó la rotura de la suspensión de su auto lo que lo obligó a ingresar a boxes.

Allí y en declaraciones a la televisión, Alexis acusó a su rival del choque, aunque aparentemente los comisarios deportivos no lo vieron tan así a pesar de que Albanese sería penalizado con otra posición a posteriori por roce con otro competidor, pero Alexis Bull no pudo terminar en una posición de privilegio como la que mantuvo hasta faltando seis vueltas para el final.

Por su parte Willy Bull que había largado desde la posición 13° en la grilla, culminó finalmente décimo luego de batallar en un pelotón que no se dio tregua y donde pasó de todo, pudiendo superar a varios pero con mucho trabajo en pista y Agustín Orellana que había largado desde el cajón 15°, sufrió varios encontronazos lo que lo relegaron hasta la posición 36° donde empezó a remontar espectacularmente , para terminar finalmente en la posición 22° de la grilla final.

En la Clase 2 los fueguinos Lucas Yerobi y Lucas Garro terminaron cuarto y octavo respectivamente en otra dura prueba que tuvo lugar a continuación y finalmente en la clase mayor, Pablo Guillermo “Pali” Collazo terminó 15° luego de haber largado 24° en una carrera fue fue una verdadera batalla en la pista, con muchas situaciones difíciles como la que vivió su padre Pablo, quien largando desde los últimos lugares, solo dio media vuelta antes de entrar en una colisión que dejo tres autos afuera, por lo que poco pudo hacer el piloto de San Julián en ésta oportunidad.

De todos modos una apertura del año que sirvió para sopesar posibilidades y observar alternativas, dado que la próxima será en el veloz trazado pampeano de Toay, con una de las rectas mas extensas del automovilismo nacional, por lo que habrá mucho que ver y La Plata sirvió como ejemplo de lo que pude venir en poco tiempo.