Un final descomunal para una competencia inolvidable con una llegada de resultado apretado con los cuatro primeros en 0.366/1000 de diferencia, fue la que se llevó Williams Bull en los últimos tramos de recorrido casi frente a la bandera de cuadros en Toay en la provincia de La Pampa.

Un final que no se esperaba pero que tampoco era ajeno a una carrera que tuvo de todo y que marcó la alta competencia que sostiene l clase 1 del Turismo Pista, donde la lucha es enconada pero totalmente limpia como lo demostraron las últimas vueltas de la carrera con los pilotos de El Calafate como principalísimos protagonistas, en un mano a mano con la punta donde ambos estuvieron en el primer lugar y finalmente se lo llevó Willy con una arremetida espectacular en el último tramo.

La carrera los vio largando a Alexis desde la primera fila y por el lado externo gracias al excelente resultado logrado en la tercera serie del día sábado, mientras que su hermano Williams largaba dos filas mas atrás debido a los prolegómenos que rodearon la serie sabatina y con Agustín Orellana, el otro de El Calafate, dos filas mas atrás, todos con sed de resultados.

La competencia tuvo variantes y los hermanos Bull se buscaron como lo habían hecho todo el fin de semana en un trazado donde la succión es fundamental y consiguieron reunirse en la pista, aprovechando la característica “chupada” que les había dado buenos resultados en lo previo, en un dibujo tan ligero como el pampeano, y que motivó duras luchas por las posiciones de privilegio, a tal punto que Alexis estuvo en la punta, pero la carrera la ganó Williams en la última acelerada.

Cuando faltaban dos vueltas venían cuarto y quinto en la pista pero cuando llego el momento de definir en la última vuelta y en la última curva antes de ingresar en la recta principal rumbo a la bandera de cuadros, Willy logró emparejar la marcha del líder Pablo Matich para ganarle por escaso margen a tal punto que los relojes marcaron 0.061/1000 entre uno y otro y en el tercer lugar en la misma situación, apareció detrás Alexis Bull con el cuarto Lucas Bayala a 0.020/1000 de Alexis Bull, por lo que entre el primero ganador y el cuarto hubo 0.366/1000 de diferencia.

La segunda victoria en su historial nacional para Willy Bull en el mismo dibujo donde el año pasado lograra la primera, y el tercer lugar para Alexis Bull coloca a ambos pilotos en inmejorables condiciones para pelear el torneo desde el inicio dado que esta fue la segunda fecha de la temporada, por lo que aún queda mucho por delante pero esto es un brillante comienzo.

Por su parte Agustín Orellana que tuvo muchos inconvenientes con su auto (alquilado) y que en la próxima irá con auto propio, terminó finalmente en la posición 21° de la general de la carrera, a la espera de poder disfrutar de su auto en la próxima que tendrá lugar en Concordia en la provincia de Entre Rios.

Finalmente y en la clase mayor (clase 3) mejorando notablemente lo hecho en lo previo Pablo “Pali” Collazo culminó en la 21° posición final mientras que su padre Pablo arribó en la posición 27° con 41 autos en la pista, siendo una buena fecha para apuntar a mejorar en los próximos compromisos, en un domingo que fue fructífero para los santacruceños ante el excelente resultado obtenido por los hermanos Bull, sumado al hecho de que dos hermanos comparten un podio en el automovilismo nacional, algo que no se ve desde hace muchos años.