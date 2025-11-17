Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Finalmente Argentinos del Sur resultó ganador del torneo de la Liga centro de Básquetbol al derrotar a su similar del gimnasio Rocha de Río Gallegos en el gimnasio Roberto Ivovich de 28 de Noviembre, donde se disputaron los juegos finales.

El ganador venía de dejar en el camino de la semis a Los Tigres de Río Gallegos mientas que el Rocha había hecho lo propio con 28 de Noviembre, quien finalmente quedó tercero con una buena performance en general, dando culminación a este torneo que había comenzado en el mes de marzo.

Así la liga centro terminó su torneo afianzándose en todo el interior provincial como un torneo que tendrá continuidad dada la performance obtenida y la continuidad de trabajo de sus organizadores.

Por su parte en la división U13 los ganadores fueron la Escuela Municipal de Puerto San Julián quien venció al representativo de Río Turbio por 72 a 55 en el juego final, habiendo dejado en el camino anteriormente a Argentinos del Sur y los de Río Turbio a 28 de Noviembre, por lo que el torneo contó en su parte final con mucho ritmo.