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El domingo próximo se jugarán varios encuentros de la Asociación local en el estadio del club San Miguel, con dos encuentros en primera división y orto en maxi básquetbol comenzando desde lasa 16 horas.

A esa hora se enfrentarán en primer término los conjuntos de Huracán con San Miguel Taqsa y a posteriori lo harán Hispano negro contra San Miguel ambos encuentros en la división mayor del básquetbol de Libar, mientras que a partir de las 20 horas esta previsto un encuentro en maxi + 45 , donde Unión Santacruceña enfrentará a Rayados Grises.

Hispano Americano y un encuentro de Mini

Por su parte y para el fin de semana del 8 al 10 de mayo, el club Hispano Americano organiza un torneo en categorías mosquito, pre mini y Mini en U7, U9 y U11 tano en femenino como en masculino, por lo que será un fin de semana a todo básquetbol infantil en el Tito Wilson de la calle Alberdi.