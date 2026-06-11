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El Club CRIGAL confirmó que viajará a la provincia de Santa Fe para disputar una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet Adaptado, luego de atravesar horas decisivas por la falta de recursos económicos para afrontar los costos de la competencia.

La noticia fue comunicada por la propia institución a través de sus redes sociales, apenas un día después de que trascendiera la posibilidad de que el equipo santacruceño quedara fuera del certamen nacional por no reunir los fondos necesarios para concretar el traslado de la delegación.

De esta manera, el conjunto de Río Gallegos seguirá en carrera dentro de la máxima competencia del básquet sobre silla de ruedas del país, aunque lo hará en un contexto económico complejo y con deudas pendientes que deberá afrontar en las próximas semanas.

De la incertidumbre a la confirmación del viaje

Durante la jornada del miércoles, desde la institución habían informado que restaban reunir alrededor de tres millones de pesos para garantizar la participación en la fecha de la Liga Nacional que se disputará en territorio santafesino.

La fecha límite para confirmar la presencia del equipo ante la organización del torneo se acercaba y la preocupación crecía entre jugadores, dirigentes, colaboradores y familias vinculadas al club.

Finalmente, CRIGAL anunció que podrá viajar gracias a un préstamo realizado por personas cercanas a la institución, aunque aclaró que la situación financiera continúa siendo delicada.

En un comunicado difundido públicamente, expresaron:

“¿Se consiguió la plata? NO… nos faltan $ 2.500.000. Pero iremos, amigos de CRIGAL nos prestaron algo (PRESTARON, HAY QUE DEVOLVER)”.

La aclaración fue uno de los puntos centrales del mensaje, ya que desde la entidad remarcaron que los recursos obtenidos no representan una solución definitiva sino una ayuda temporal que permitirá sostener la participación deportiva.

Una deuda que sigue abierta

Desde CRIGAL explicaron que el viaje podrá realizarse, pero que la institución continuará acumulando compromisos económicos pendientes.

En el mismo comunicado señalaron:

“Terminaremos debiendo al transporte y a la federación TAMBIÉN”.

La situación refleja las dificultades que enfrenta el club para competir en una disciplina que requiere importantes costos logísticos, especialmente para una institución ubicada en el extremo sur del país y que debe trasladarse miles de kilómetros para disputar cada fecha nacional.

Además, indicaron que todavía resta afrontar gastos inmediatos vinculados al desarrollo de la competencia.

“PREX que el domingo debemos pagar Arbitraje y ojalá lleguemos a pagar algo más del transporte”.

Por ese motivo, la campaña solidaria continúa vigente y la entidad mantiene abierto el pedido de colaboración económica a la comunidad.

Un plantel reducido para afrontar la competencia

El club también informó que la delegación viajará con una cantidad limitada de integrantes debido a las restricciones presupuestarias.

“Lamentablemente vamos solo 5 y con muchas necesidades, pero allá vamos por la épica”.

La reducción de la delegación representa un desafío adicional para el conjunto santacruceño, que buscará mantenerse competitivo en una instancia determinante de la temporada.

Pese a las dificultades, el equipo decidió sostener su participación en el torneo nacional y continuar peleando por sus objetivos deportivos.

La búsqueda de la clasificación

En el comunicado, CRIGAL dejó en claro que el esfuerzo realizado tiene como finalidad seguir compitiendo por la clasificación dentro de la Liga Nacional.

“Iremos por esa Clasificación, para poner al deporte de Santa Cruz en lo más Alto a Nivel Nacional”.

El equipo atraviesa una temporada en la que mantiene expectativas deportivas importantes dentro del campeonato organizado por la Federación Argentina de Básquet Adaptado (FABA).

La institución viene representando a Santa Cruz en el ámbito nacional y forma parte del grupo de equipos que buscan avanzar en la competencia y consolidarse entre los mejores del país.

El pedido de apoyo a la comunidad

A pesar de haber asegurado el viaje, desde CRIGAL insistieron en la necesidad de seguir recibiendo ayuda económica para afrontar los compromisos pendientes.

“SIGAN APOYANDO A CRIGAL”.

El mensaje estuvo dirigido a vecinos, comerciantes, empresas, colaboradores y simpatizantes que durante los últimos días realizaron aportes para evitar que el equipo quedara fuera de la Liga Nacional.

La institución también agradeció el acompañamiento recibido por parte de quienes colaboran habitualmente con distintas iniciativas para sostener la actividad deportiva.

“Gracias por todo, nosotros dejamos los brazos por ustedes también, que nos compran pizzas, que nos alientan y nos hacen hacer estas locuras”.

La referencia a la falta de apoyo estatal

En otro tramo del comunicado, CRIGAL hizo referencia a la ausencia de aportes económicos provenientes de organismos públicos para afrontar esta participación deportiva.

La publicación expresó:

“Compartan que los necesitamos más que nunca en esta aventura sin apoyo de la Municipalidad y del Gobierno Provincial”.

La frase formó parte del mensaje difundido para explicar el contexto en el que la institución logró reunir parte de los recursos necesarios para continuar en competencia.

Un nuevo desafío para el representante santacruceño

Con la confirmación del viaje, CRIGAL podrá presentarse en Santa Fe y seguir disputando la Liga Nacional de Básquet Adaptado.

La noticia representa un alivio para el plantel y para quienes acompañaron la campaña solidaria durante los últimos días, aunque el escenario económico sigue siendo complejo debido a los compromisos pendientes que deberá afrontar la institución.

Mientras se prepara para competir, el club continúa recibiendo aportes para cubrir gastos de traslado, arbitraje y obligaciones federativas, con el objetivo de sostener su presencia en el campeonato y representar a Río Gallegos y Santa Cruz en el principal torneo nacional de la disciplina.

Cómo colaborar con CRIGAL

La institución mantiene habilitada la cuenta utilizada para recibir contribuciones económicas destinadas a cubrir los gastos de participación en la Liga Nacional de Básquet Adaptado.

Alias: crigal.prex

Titular: Vanesa Salcedo

Desde el club señalaron que toda colaboración será destinada a afrontar los costos pendientes del viaje, el arbitraje y otros compromisos vinculados a la competencia nacional.