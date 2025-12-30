Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Termina ya el torneo interno que organizara en su propio campo de juego el club San Miguel, y del que participaron jugadores y ex jugadores tanto en femenino como masculino y los mas chicos del club en un juego permanente de los últimos días.

Mas allá de los resultados, lo interesante del caso se dio con la amplia participación, donde también aparecieron ex jugadores de la entidad y todo esto le dio un empuje por demás singular, sumado a una participación activa mas que importante para todos.

Las divisiones masculina y femenino, el concurso de triples y las distintas variantes que se dieron en estos días, fortalecieron notablemente el amor a la camiseta, algo que las instituciones mas añejas tienen como premisa y que San Miguel esta aprendiendo a acaparar en los últimos tiempos.