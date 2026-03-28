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Finalizada la clínica que presentara el Hispano Americano, la que contó con un nivel mas que singular de profesionales del básquetbol nacional, charlamos con el profesor celeste Germán Juárez, quien amplió los conceptos que se tenían sobre el particular, y se habló sobre los testeos y formación de nuevos líderes que tuvo lugar en las instalaciones celestes.

Con relación al tema Juárez remarcó la presencia del entrenador nacional de formativas Mauro Polla junto al psicólogo deportivo Ricardo Longo, quien cuenta con paso por varios equipos de la Liga Nacional de Básquetbol, y del licenciado José Huaiquil experto en alto rendimiento deportivo, quienes formaron el grupo mas destacado para incentivar en los 52 campistas de distintos lugares de la provincia, sus habilidades y posibilidades.

Por otra parte el profesor Germán Juárez también hizo mención a los estudios de cada uno de los concursantes los que contaron con devolución personalizada de sus actividades, donde no soplo se destacó el tema deportivo sino también las charlas nutricionales y otros aspectos que hacen a la formación de los jugadores para la totalidad de los presentes que cubrieron holgadamente los cupos previstos por la organización.

El profesor celeste hizo referencia a la buena predisposición de los profesores y a la presencia interesada de los concursantes quienes le otorgaron un verdadero valor a las charlas por su atención y predisposición para el aprendizaje, lo que fue muy bien recibido por todos, deseosos de entrenar con un equipo de asistencia de primer nivel nacional como el que presentó el “Play Inside Basketball Camp” en su nominación para el extranjero pero que cubrió sobradamente el Hispano Americano.

A su vez el profesor Juárez destacó la buena predisposición del Hispano Americano y de sus autoridades como así también de todos los presentes en el campus, que durante tres días tuvo a un grupo importarte de futuros jugadores, con un entrenamiento distinto y superador para muchos de ellos, por lo que la entidad ha quedado pensando en la posibilidad de otorgar orto campus a corto plazo visto los cupos cubiertos totalmente en el que acaba de concluir.