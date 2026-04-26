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Haciendo honor a su título de campeón 2025 el Hispano Americano comenzó su participación en la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas, con dos claras victorias que ya lo ubican en buena posición frente a sus pares chilenos y al club San Miguel quien todavía no participó en el torneo de este año.

Los celestes jugaron el fin de semana contra Liceo, ganándole por amplio margen de 113 a 58, y rematarían su primera participación con otra victoria frente a los universitarios de la UMAG (Unive3sidad de Magallanes) en un resultado mas ajustado pero victoriosos igual con un 102 a 94 final habiendo superado los 100 puntos en cada encuentro, dando una demostración de eficiencia mas que notable.

Quedará ahora la presentación del club San Miguel para ir delineando el inicio del torneo de este año que trae aparejado el resultado final del torneo anterior donde los celestes dieron cuenta de Inacap en el último tramo y se adjudicaron el título, siendo este año solo dos equipos argentinos los que participan del torneo puntarenense, dado que el año anterior participó también un equipo de Tierra del Fuego.

Excelente victoria para este inicio como nos adelantara el técnico Zalazar hace unos días, lo que plasmamos en charla con La Opinión Austral y donde habló también de los cambios de jugadores y las nuevas incorporaciones y retornos ya conocidos, por lo que este será un año muy ajustado y de gran rivalidad, incluso con los vecinos del club San Miguel, la otra entidad riogalleguense que toma parte de este torneo.