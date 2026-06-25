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Con la organización del Club Los Tigres que dirige con mucho ahínco Cristian Mautor, el Club Los Tigres se llevará a cabo a partir de la jornada de hoy un encuentro de Mini básquetbol y U13, del que toman parte varios clubes de la región y que se llevara cabo en la EPP 55 de Río Gallegos.

Con el lema “jugamos juntos y crecemos juntos”, estarán presentes representantes de los gimnasios Rocha y del “Indio” Nicolai, los clubes San Miguel e Hispano Americano y Los Pumas de Puerto Natales (Chile) en las dos divisiones previstas (mini y U13) por lo que el desarrollo del encuentro será intenso durante la tarde del viernes y el día sábado, reuniiendo una gran cantidad de jugadores de las divisiones menores.

Cabe señalar que en la jornada de viernes la actividad comenzará a las 18 horas con el primer encuentro entre el organizador y Los Pumas de Puerto Natales, primero en mini y luego en U13 y a continuación los equipos chilenos se medirán con San Miguel en ambas especialidades, dando continuidad el día sábado desde primeras horas de la mañana.

Asamblea en San Miguel

El Club San Miguel invita a sus socios a partir de las 18.30 horas a concurrir a su sede de la Avenida Sureda 11 de Río Gallegos, para tomar parte de la asamblea Anual, donde entre los principales temas figura la elección de las nuevas autoridades de la entidad, sumado a la consideración de Memoria y balance del ejercicio cerrado en diciembre de 2024 y 2025.