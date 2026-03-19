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Con satisfacción producto de las concreciones obtenidas a través del tiempo, el Club San Miguel festejó junto a sus socios, los primeros 21 años de vida, habiendo logrado en estos años llegar a ocupar un rol preponderante en el básquetbol de la ciudad y de la región, gracias a un esfuerzo mancomunado de jugadores, entrenadores, padres y allegados.

Sin lugar a dudas desde aquellos primeros comienzos en el gimnasio de la Escuela Polivalente de Arte al actual gimnasio propio de hoy, han pasado vivencias y todo tipo de anécdotas y aventuras que han vivido quienes llevaron adelante semejante emprendimiento que hoy se fue afianzando notablemente en el básquetbol de la ciudad y de la región patagónica con hechos y resultados.

Sin lugar a dudas desde aquellos primeros días muchos recordarán con algo de nostalgia y mucho de alegría, los logros obtenidos y las voluntades que lo hicieron posible gracias a los que con mucho empeño creyeron que era posible y que hoy son un poco como los padres de esta historia que ya tiene 21 años y que se proyecta para muchos años mas en el deporte local y provincial.

El cumpleaños de un club siempre es algo especial porque no involucra solamente al nombre de la entidad, sino que representa esfuerzos colectivos por lo general de un importante grupo de gente que sin poner por delante voluntades personales, hace posible el crecimiento y el desarrollo de las entidades deportivas por lo que son ejemplos que la sociedad debe tomar como espejos indiscutibles de la voluntad popular.

El muestrario de lo logrado por San Miguel en tan solo 21 años de pasar a ser una escuelita a contar con una entidad que hoy luce prestigio y resultados, es ni mas ni menos que la demostración de las voluntades de quienes lo llevaron adelante, un poco los héroes de estas realizadas de la sociedad.