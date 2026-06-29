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El club San Miguel de Río Gallegos, uno de los mas importantes en el básquetbol del sur de la provincia, renovó autoridades en su comisión directiva luego de cumplidos los mandatos correspondientes a la conducción anterior que presidio Ian Shorr, luego de la asamblea llevada a cabo el pasado 26 de junio.

A tales efectos y teniendo hoy una preponderancia importante en el básquetbol de la región, San Miguel se renueva y proyecta actividades para el futuro mediato con sus nuevos dirigentes que preside ahora Esteban Tejada y que completan Antonio De Caso en su rol de secretario, Liliana Fernández como tesorera, Juan Ignacio Baetti,, Julián Tudanca y Elías Juarez los vocales titulares, Carlos Ojeda, Marcos Carrie y Joaquin Prada los vocales suplentes.

La comisión suma también a María Pía Byron y Nicolás Perincioli como revisores de cuentas y los suplentes Daniel Torres y Roberto Carballo por lo que la nueva directiva ya arrancó con su conducción para el próximo período con todo lo que implica la dedicación y el esfuerzo colectivo como meta de la entidad.

San Miguel que cuenta con pocos años de vida (nació en 2005) pero con mucho esfuerzo colectivo seguirá seguramente con su proyección en el básquetbol local y regional, a la altura de los acontecimientos como lo viene demostrando en los últimos años.