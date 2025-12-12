Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Para el lunes 15 a las 21 horas está previsto el encuentro final por el título de la Libar (Liga de Básquetbol de Río Gallegos) en primera división entre el Hispano Americano y el club San Miguel, lo que tendrá lugar en casa del primero, o sea en el gimnasio Tito Wilson de la calle Alberdi.

Esta confrontación que viene siendo mucho mas que un clásico brilla con una paridad notable, a tal punto que en todas las divisiones sucede lo mismo, y visto es lo acontecido hace mas de una semana en Comodoro Rivadavia donde Hispano se quedó con lo mejor en la división juvenil, y con San Miguel que l devolvió la cortesía hace unas 72 horas ganándole sobre la chicharra por el torneo de la Asociación chilena, ,encuentro jugado en el gimnasio del Cepard en Río Gallegos.

Con estos últimos antecedentes de los precisamente últimos días, ambos conjuntos se preparan para “verse las caras” en la casa celeste con todo lo que esto significa y como si fuera poco, a 48 horas de que los celestes cumplan 100 años de vida, un homenaje singular que seguramente tendrá incidencia en el desarrollo del encuentro.

San Miguel en Chile

Previo a éste encuentro definitorio, San Miguel encara su ingreso en el “final Four” del torneo de la Asociación de Punta Arenas por la Copa “Aguas Magallanes”, donde hoy sábado enfrentará a Inacap en el estadio de la Confederación a las 18 horas.

Cabe consignar que Inacap esta tercero en el torneo mientras que San Miguel quedó segundo luego de su triunfo de la semana pasada frente a Hispano, por lo que tiene muchas pretensiones mientras que el primero es Sokol por lo que habrá que ver el resultado de hoy de los santos, para saber como sigue la lucha por el título del Clausura, toda vez que el Apertura fue ganado por Hispano Americano.

Por su parte Cordenap cuarto del torneo jugará con el líder y será la otra semifinal a jugarse en Punta Arenas este fin de semana.