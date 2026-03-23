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El torneo “Promesas” de básquetbol tiene lugar en la región patagónica tanto chilena como argentina, en la que participan clubes y equipos de la región en las divisiones formativas U13, U15 y U17, con una suerte de promoción de la disciplina en toda la zona y con equipos que además son representativos de sus ciudades.

Así aparecen equipos de Puerto Natales y Punta Arenas del lado chileno, de Río Turbio, El Calafate, Río Gallegos y Ushuaia en la Tierra del Fuego, quienes disputan entre sí divididos en zonas de cuatro o cinco y donde luego de cada fecha, los mas exitosos o bien dicho, los dos que obtienen los mejores resultados pasan a formar parte de un cuadrangular que luego jugará la Copa de Oro y el tercero y el cuarto jugarán la Copa de Plata, tanto en femenino como en masculino.

Esto otorga una rivalidad limpia pero notable como la vivida este fin de semana en el U13 masculino con dos zonas, una en Río Turbio y otra en El Calafate, lo que definió posiciones para ambos cuadrangulares que se jugarán mas adelante, donde se destacan los dos equipos de Río Gallegos Hispano Americano y San Miguel, clasificados los dos a la Copa de Oro.

A los dos equipos capitalinos se unen los chilenos de Puerto Natales de Los Pumas, y los puntarenenses del Sokol y de Cordenap, dos instituciones que pertenecen a la liga de la capital magallánica, un equipo de Río Turbio y Argentinos del Sur de El Calafate, con Amigos de Ushuaia conformando otro equipo argentino, lo que le da inmenso valor regional al tema, y lo proyecta como uno de los pocos torneos regionales de básquetbol de la patagonia.

El mismo cuenta con una proyección que no tiene dimensión en la disciplina porque nadie se ha preocupado en posicionarla pero que a la luz de los resultados sociales y deportivos, significa un intercambio mas que importante para el desarrollo del básquetbol en la región desde las edades mas significativas en lo formativo, por lo que debería de tener un apoyo aún mayor en cada presentación y con mayor proyección en los medios regionales y nacionales.

La ampliación de estos temas será en definitiva otro de los aspectos que las asociaciones y organizaciones de la disciplina deberían de tener en cuenta en función de ampliar su espectro como disciplina y como expansión deportiva necesaria en el mundo de hoy, y por ello el torneo “Promesas” como su nombre lo indica, tiene la importancia que deberá trascender como aporte indiscutido al básquetbol y al deporte en general.