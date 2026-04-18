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la última categoría que faltaba disputar el torneo “Promesas de la Patagonia” lo esta haciendo este fin de semana con la participación de la U13 jugando en Puerto Natales y en la ciudad de Punta Arenas como sucede habitualmente con dos zonas.

En Puerto Natales se miden Pumas local, 28 de Noviembre, Río Turbio y el club San Miguel de Río Gallegos, mientras que en la capital magallánica lo hacen el Hispano Americano de Río Gallegos, el Bulnes, el club Sokol y el Deportivo Español, con los dos primeros equipos de cada zona que jugarán por la Copa de Oro en el segundo semestre, mientras que los otros dos lo harán por la Copa de Plata.

Como siempre se espera una buena representación de los equipos locales donde en la mayoría de las divisiones tanto Hispano Americano como San Miguel participarán de la Copa de Oro habiendo clasificado en los primeros lugares.