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El representante de Ferro fue el ganador del torneo femenino +35 que organizó el Club San Miguel y del que participaron también los equipos de Patagonia y de UPP? (Unión Petroleros Privados), y que se llevó a cabo durante tres días en las instalaciones de San Miguel.

Con mucho entusiasmo las expertas (+35) que ya se conocen, lograron disputar un torneo que tuvo muchos momentos de buen básquetbol, donde se destacó el compañerismo y la buena predisposición de las damas en cada ocasión, sumada al partido final que se lo quedó Ferro frente a las santas.

Entre las chicas se destacó la figura de Jennifer Barroso cono la ganadora del torneo de triples integrante del equipo de Patagonia y de Florencia Maldonado como la jugadora “Fair Play” del torneo, que sumó buenas amistades y una sana rivalidad.